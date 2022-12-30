اخبار البرامج 30 كانون الأول 2022 - 14:19 30/12/2022 14:19:26 ليلى عبد اللطيف توقّعت وصدقت... إليكم جولة لأبرز أحداث عام 2022

ليلى عبد اللطيف توقّعت وصدقت... إليكم جولة لأبرز أحداث عام 2022

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LBCI News Lebanon





وشملت التوقعات لبنان ودولاً أخرى، بالإضافة الى المشاهير والأحداث العالمية.



فبالإضافة إلى وصول وطن عربي إلى نصف نهائي مونديال قطر 2022 ووفاة شخصيات إعلامية وسياسية وفنّية، فضلاً عن أحداث محليّة وإقليميّة ودوليّة حصلت، ما هي التوقّعات التي صدقت خلال العام 2022؟

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وتتابعون توقعات جديدة للعام 2023 ليلة رأس السنة على الـLBCI مع الإعلامي رودولف هلال.

أطلقت سيّدة الإلهام والتوقعات ليلى عبد اللطيف في اليوم الأخير من العام 2021 سلسلة توقعات للعام 2022.وشملت التوقعات لبنان ودولاً أخرى، بالإضافة الى المشاهير والأحداث العالمية.فبالإضافة إلى وصول وطن عربي إلى نصف نهائي مونديال قطر 2022 ووفاة شخصيات إعلامية وسياسية وفنّية، فضلاً عن أحداث محليّة وإقليميّة ودوليّة حصلت، ما هي التوقّعات التي صدقت خلال العام 2022؟اضغطوا هنا لمشاهدة الحلقة الخاصّة بتوقعات ليلى عبد اللطيف التي صدقت في العام 2022.وتتابعون توقعات جديدة للعام 2023 ليلة رأس السنة على الـLBCI مع الإعلامي رودولف هلال.

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