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31 كانون الأول 2022 - 09:41
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مع نهاية 2022... كارمن لبّس وسليم عساف في رسالة أمل إلى اللّبنانيين (فيديو)

كارمن لبس وسليم عساف في رسالة أمل إلى اللبنانيين مع نهاية عام 2022... ماذا جاء فيها؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار عام 2023., عام 2022, وسام حنا, عيد معنا, سليم عساف, الفنان, كارمن لبس,الممثلة,كارمن لبس وسليم عساف في رسالة أمل إلى اللبنانيين مع نهاية عام 2022... ماذا جاء فيها؟
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مع نهاية 2022... كارمن لبّس وسليم عساف في رسالة أمل إلى اللّبنانيين (فيديو)
Lebanon News

أطلّ كلّ من النجمين كارمن لبّس وسليم عساف على النجم وسام حنا في "عيّد معنا" عبر شاشة الـLBCI مع رسالة أمل وتفاؤل إلى اللبنانيين وذلك في اليوم الأخير من عام 2022.

 
وقالت الممثلة كارمن لبّس في مقطع فيديو: "كلّ عام وأنتم في ألف خير وصحة وراحة البال وبحبوحة. وأتمنى أن تحمل السنة الجديدة أخباراً إيجابية للبنان".
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أما بالنسبة للفنان سليم عساف فقد توجه إلى المشاهدين بالقول: "أتمنى الخير للشعب العظيم الّذي يستحق أن تُعوّض له لحظات القلق الّتي أمضاها بعيداً عن وطنه، لأن قوة لبنان تكمن في المواطنين من كلّ المناطق والفئات".
 
 
 

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