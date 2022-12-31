رسالة إلى اللبنانيين من نجوى كرم وجوزف عطية في"عيّد معنا"... ماذا جاء فيها؟ (فيديو)

تمنى كلّ من النجمين نجوى كرم وجوزف عطية عاماً جديداً سعيداً للمشاهدين في "عيد معنا" مع الإعلامية بترا أبو حيدر عبر شاشة الـLBCI وذلك تمهيداً لعام 2023.

وتمنى جوزف عطية أعياداً مجيدة ومباركة للجميع، وأن يحمل عام 2023 كلّ خير وبركة وسلام ونعمة البقاء مع الأحباء.

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كما توجهت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم لجمهورها برسالة صوتية مؤثرة جاء فيها: "يا زينة الدني يللي مزيني طرقات الكون بهالأعياد يللي مرقت علينا وعم تمرق علينا. علمينا جوهر الزينة لحتى نزين قلوبنا بمحبة وحلم ما يضيّع حقيقة وطننا لبنان".

وأضافت "بعيّد كلّ العالم عبر الـLBCI وبقلكن دعوة لحتى نرجع نحلم لأنو الحلم منو حلم، هو حقيقة منقدر نطالها يمكن قبل وقتها ويمكن بوقتها".