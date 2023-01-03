ما هي توقعات ماغي فرح للأبراج لعام 2023؟

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أطلّت الإعلامية وعالمة الفلك ماغي فرح في حلقة مميزة ليلة رأس السنة مع الإعلامي رودولف هلال، وتحدّثت عبر شاشة الـLBCI عن توقعاتها للأبراج عام 2022.اكتشفوا ما الذي يخبئه لكم برجكم عام 2023 مع ماغي فرح: