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03 كانون الثاني 2023 - 03:36
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ما هي توقعات ماغي فرح للأبراج لعام 2023؟

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ما هي توقعات ماغي فرح للأبراج لعام 2023؟
Lebanon News
أطلّت الإعلامية وعالمة الفلك ماغي فرح في حلقة مميزة ليلة رأس السنة مع الإعلامي رودولف هلال، وتحدّثت عبر شاشة الـLBCI عن توقعاتها للأبراج عام 2022.

اكتشفوا ما الذي يخبئه لكم برجكم عام 2023 مع ماغي فرح:

برج الحمل
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برج الثور
برج الجوزاء
برج السرطان
برج الأسد
برج العذراء
برج الميزان
برج العقرب
برج القوس
برج الجدي
برج الدلو
برج الحوت

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