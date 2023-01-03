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03 كانون الثاني 2023 - 03:36
03/01/2023 03:36:38
ما هي توقعات ماغي فرح للأبراج لعام 2023؟
توقعات ماغي فرح للأبراج لعام 2023
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LBCI News Lebanon
أطلّت الإعلامية وعالمة الفلك ماغي فرح في حلقة مميزة ليلة رأس السنة مع الإعلامي رودولف هلال، وتحدّثت عبر شاشة الـLBCI عن توقعاتها للأبراج عام 2022.
اكتشفوا ما الذي يخبئه لكم برجكم عام 2023 مع ماغي فرح:
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برج الجوزاء
برج السرطان
برج الأسد
برج العذراء
برج الميزان
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