رياض يحبّ "الجدّية" ولا يضحك مهما كان الموقف طريفاً... فهل تنجح هويدا في إضحاكه؟ (فيديو)

الإعلان

لمساعدة الحلقة كاملةً، اضغطوا هنا

حلّ "رياض" ضيفاً على حلقة هذا الأسبوع من "أحمر بالخط العريض" بعنوان "أغرب الضحكات" مع الإعلامي مالك مكتبي.وعلى عكس الضّيوف الآخرين، تميّز رياض بجدّيته المفرطة، فهو لا يضحك ولا يبتسم ويعتبر المواقف التي تُضحك الآخرين تافهة جدّاً.وبالإضافة إلى ذلك، يخاف رياض من الضّحك ويربط ذلك بوفاة والده في ليلةٍ كانت العائلة مجتمعة وتضحك قبل سماع الخبر المؤلم.ويسعى رياض إلى التشبّه بالـ"الكبار" من خلال الجدّية التي يعتبرها الطريق إلى العظمة، حتّى أنّه لا يستخدم "إيموجي" الضحك.ومن جهة أخرى، استضاف مالك مكتبي عبر الـLBCI هويدا التي ترفّه عن نفسها بواسطة الضحك، حتّى أنّها قد تفقد السيطرة على ردود أفعالها وتشتم في أي لحظة.وفي خلال الحلقة، حاولت هويدا إضحاك رياض بمساعدة غالب وواجد. فهل نجحت؟