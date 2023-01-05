أكثر الناس إيجابية... فرح مصابة بمتلازمة "أنجلمان" ولا تستطيع التوقف عن الضحك (فيديو)

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استضاف الإعلامي مالك مكتبي في حلقة هذا الأسبوع من "أحمر بالخط العريض" فرح وجورج المصابين بمتلازمة "أنجلمان" التي تعدّ اضطراباً وراثياً وتتسبب في تأخر النمو ومشاكل في الكلام والاتزان. ويبتسم الأشخاص المصابون بمتلازمة "أنجلمان" ويضحكون كثيرًا في العادة، وهم يتميزون بشخصية سعيدة ويمكن إثارة حماستهم وحساسيّتهم بسهولة.وتحدّثت فرح عن الإيجابية التي تنقلها لمعظم النّاس بفضل وجهها الضاحك دائماً، موضحةّ أنّ هذه المتلازمة تجعلها تعاني الحساسية المفرطة والنشاط المبالغ فيه.وأوضحت فرح كيف تحقّق استقلاليّتها بالعمل مع الدكتور وسيم الحاج في مقهى يراعي الأشخاص الذين يعانون صعوبات مختلفة ويخلق لهم بيئة للاندماج في المجتمع وتحقيق الذات. وتحدّث الحاج بدوره عن نجاح هذه التجربة وعن تقبّل المجتمع اللبناني هؤلاء الأشخاص وتفاعله معهم.وفي الإطار عينه، تحدّث جورج عن تجربته في المقهى وعن تأثير دعم الناس له على حياته الشخصية.