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هل تستضيف رابعة الزيات "أسماء الأسد"؟ هذا ما أوضحته في "أرض الواقع"

اخبار البرامج
2024-12-15 | 15:10
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هل تستضيف رابعة الزيات &quot;أسماء الأسد&quot;؟ هذا ما أوضحته في &quot;أرض الواقع&quot;
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هل تستضيف رابعة الزيات "أسماء الأسد"؟ هذا ما أوضحته في "أرض الواقع"

افتتح الإعلامي رودولف هلال أولى حلقات برنامجه "أرض الواقع"، موجّهًا أسئلة جريئة إلى ضيفته الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات.

وفي سؤال جريء، سأل رودولف "بيتك تدمر في الجنوب، ولكن فدا من؟"، فردّت الزيات بحسم قائلة: "فدى وطني لبنان. لدي عدو واضح، وهو الإسرائيلي، ولا أتنازل له حتى بحبة زيتون، لكن أولويتي تبقى لأخي اللبناني."

وأضافت: "علينا اليوم مراجعة أنفسنا والعمل على بناء دولة حقيقية. هذه هي الأولوية، ودورنا كإعلاميين أن نؤدي رسالتنا بعيدًا عن التحريض والتخوين. من حقي أن أطالب بالتغيير للوصول إلى وطن أفضل."

وفي سياق آخر، أكدت الزيات محبتها الدائمة للشعب السوري ودعمها له، مشيرة إلى أنها كانت تمتلك علاقات مع عائلة الأسد لكنها لم تلبِ أي من دعواتهم. كما أوضحت أنها لا تمانع استضافتها، مؤكدة أن الشخصيات المثيرة للجدل تجذب الإعلاميين لطرح أسئلة جديدة حول ما يجري.

وفي خطوة اعتذارية، قالت الزيات: "أعتذر لكل أمّ على استضافتي شخصيات من تيك توك، وخصوصًا الشخص الذي تبين لاحقًا أنه مغتصب أطفال. أتحمل المسؤولية، والاعتذار فضيلة."

وختمت حديثها بتأكيد فخرها بأبنائها ودعمهم لها، قائلة: "أطفالي فخورون بي، وأنا فخورة بهم."

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اخبار البرامج

رابعة الزيات

رودولف هلال

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حوار.

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