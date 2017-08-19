عملية فجر الجرود
19 آب 2017 - 03:02
Back

بالفيديو- الرئيس عون من غرفة العمليات في الجيش : "عقلنا وقلبنا معكن"

الرئيس ميشال عون يزور غرفة العمليات في قيادة الجيش Lebanon, news ,lbci ,أخبار القاع, راس بعلبك, وزارة الدفاع, الجيش, داعش, فجر الجرود,عون,الرئيس ميشال عون يزور غرفة العمليات في قيادة الجيش
episodes
زار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون غرفة العمليات في قيادة الجيش، حيث استقبله قائد الجيش العماد جوزيف عون، في حضور رئيس الأركان اللواء الركن حاتم ملاك وعدد من كبار ضباط القيادة. 

واطلع العماد عون الرئيس على سير العمليات العسكرية التي بدأ الجيش بتنفيذها فجر اليوم ضد تنظيم داعش الإرهابي في جرود رأس بعلبك والقاع، كما تابع النقل المباشر لوقائع تحرك قوى الجيش في المنطقة واشتباكها مع المجموعات الإرهابية، ثم أجرى اتصالا هاتفيا بقادة الوحدات المقاتلة  وحيا العسكريين على جهودهم، وقال:"ناطرين الإنتصار...عقلنا وقلبنا معكن".
الإعلان
 
إقرأ أيضاً