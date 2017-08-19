بالفيديو- الرئيس عون من غرفة العمليات في الجيش : "عقلنا وقلبنا معكن"

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زار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون غرفة العمليات في قيادة الجيش، حيث استقبله قائد الجيش العماد جوزيف عون، في حضور رئيس الأركان اللواء الركن حاتم ملاك وعدد من كبار ضباط القيادة.واطلع العماد عون الرئيس على سير العمليات العسكرية التي بدأ الجيش بتنفيذها فجر اليوم ضد تنظيم داعش الإرهابي في جرود رأس بعلبك والقاع، كما تابع النقل المباشر لوقائع تحرك قوى الجيش في المنطقة واشتباكها مع المجموعات الإرهابية، ثم أجرى اتصالا هاتفيا بقادة الوحدات المقاتلة وحيا العسكريين على جهودهم، وقال:"ناطرين الإنتصار...عقلنا وقلبنا معكن".