عملية فجر الجرود
19 آب 2017 - 04:00
19/08/2017 04:00:00
بالفيديو- وحدات الجيش تتقدم لاسترجاع مراكز داعش
آخر تطورات عملية فجر الجرود
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LBCI News Lebanon
ذكرت مصادر عسكرية أن وحدات الجيش تتقدم شرقا لاسترجاع مراكز داعش مقابل حرف الجرش والتله الحمرا وجنوبا باتجاه خربة شميس.
وبحسب المصادر ، فان السيطرة على المراكز تسير وفق الخطة الموضوعة.
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