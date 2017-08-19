عملية فجر الجرود
19 آب 2017 - 04:00
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بالفيديو- وحدات الجيش تتقدم لاسترجاع مراكز داعش

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ذكرت مصادر عسكرية أن وحدات الجيش تتقدم شرقا لاسترجاع مراكز داعش مقابل حرف الجرش والتله الحمرا وجنوبا باتجاه خربة شميس.
 
وبحسب المصادر ، فان السيطرة على المراكز تسير وفق الخطة الموضوعة.
 
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