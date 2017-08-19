بالفيديو- وحدات الجيش تتقدم لاسترجاع مراكز داعش

آخر تطورات عملية فجر الجرود

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LBCI News Lebanon

ذكرت مصادر عسكرية أن وحدات الجيش تتقدم شرقا لاسترجاع مراكز داعش مقابل حرف الجرش والتله الحمرا وجنوبا باتجاه خربة شميس.

وبحسب المصادر ، فان السيطرة على المراكز تسير وفق الخطة الموضوعة.