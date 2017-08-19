بالصورة - استسلام امير الزمراني في داعش

المزيد من الاستسلام في صفوف داعش

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LBCI News Lebanon

استسلم أحد الأمراء "الشرعيين" لداعش في القلمون الغربي وهو مسؤول قاطع الزمراني ومنطقتها المدعو "أحمد وحيد العبد" مع افراد مجموعته وتم تسليم سلاحهم الفردي لعناصر حزب الله، بحسب ما ذكر الاعلام الحربي.