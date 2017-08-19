عملية فجر الجرود
19 آب 2017 - 05:33
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بالصورة - استسلام امير الزمراني في داعش

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بالصورة - استسلام امير الزمراني في داعش
استسلم أحد الأمراء "الشرعيين" لداعش في القلمون الغربي وهو مسؤول قاطع الزمراني ومنطقتها المدعو "أحمد وحيد العبد" مع افراد مجموعته وتم تسليم سلاحهم الفردي لعناصر حزب الله، بحسب ما ذكر الاعلام الحربي.
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