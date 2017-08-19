عملية فجر الجرود
19 آب 2017 - 05:33
19/08/2017 05:33:45
بالصورة - استسلام امير الزمراني في داعش
المزيد من الاستسلام في صفوف داعش
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LBCI News Lebanon
استسلم أحد الأمراء "الشرعيين" لداعش في القلمون الغربي وهو مسؤول قاطع الزمراني ومنطقتها المدعو "أحمد وحيد العبد" مع افراد مجموعته وتم تسليم سلاحهم الفردي لعناصر حزب الله، بحسب ما ذكر الاعلام الحربي.
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