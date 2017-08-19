عملية فجر الجرود
19 آب 2017 - 13:19
19/08/2017 13:19:00
المعركة انطلقت...وأهالي القرى المجاورة لا يخشون داعش
القاع بأكملها كخلية نحل....
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LBCI News Lebanon
القاع بأكملها كخلية نحل....الكل على أهب الاستعداد لمساندة الجيش اللبناني في حال احتاج أي مساعدة... شباب البلدة وزعوا المهمات بين من يسهر طوال الليل في حال حدوث اي طارىء ومن شكل فريق انقاذ ودعم للصليب الاحمر.
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