المعركة انطلقت...وأهالي القرى المجاورة لا يخشون داعش

القاع بأكملها كخلية نحل....

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LBCI News Lebanon

القاع بأكملها كخلية نحل....الكل على أهب الاستعداد لمساندة الجيش اللبناني في حال احتاج أي مساعدة... شباب البلدة وزعوا المهمات بين من يسهر طوال الليل في حال حدوث اي طارىء ومن شكل فريق انقاذ ودعم للصليب الاحمر.