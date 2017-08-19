من عرسال تحية الى الجيش

تحية للمؤسسة العسكرية

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LBCI News Lebanon

فيما كان الجيش يخوض معركة تطهير جرود راس بعبك والقاع من تنظيم داعش، كانت عرسال تشهد وقفة تحية للمؤسسة العسكرية في احتفال إزاحة الستارة عن نصب لشهداء الجيش الذين سقطوا في مواجهة الإرهاب...