عملية فجر الجرود
19 آب 2017 - 12:34
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من عرسال تحية الى الجيش

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فيما كان الجيش يخوض معركة تطهير جرود راس بعبك والقاع من تنظيم داعش، كانت عرسال تشهد وقفة تحية للمؤسسة العسكرية في احتفال إزاحة الستارة عن نصب لشهداء الجيش الذين سقطوا في مواجهة الإرهاب...
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