عملية فجر الجرود
19 آب 2017 - 13:10
19/08/2017 13:10:39
تفاصيل اليوم الاول من معركة فجر الجرود...
القصف المدفعي كان يهز قرى القاع ورأس بعلبك والفاكهة
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LBCI News Lebanon
كل التطورات الميدانية ليل الجمعة - السبت كانت توحي بأن المعركة ضد تنظيم داعش ستنطلق.
القصف المدفعي كان يهز قرى القاع ورأس بعلبك والفاكهة وظلت وتيرته ترتقع الى حين اعلان قائد الجيش البدء بمعركة فجر الجرود.
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