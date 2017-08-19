عملية فجر الجرود
19 آب 2017 - 13:10
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تفاصيل اليوم الاول من معركة فجر الجرود...

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كل التطورات الميدانية ليل الجمعة - السبت كانت توحي بأن المعركة ضد تنظيم داعش ستنطلق. 
القصف المدفعي كان يهز قرى القاع ورأس بعلبك والفاكهة وظلت وتيرته ترتقع الى حين اعلان قائد الجيش البدء بمعركة فجر الجرود. 
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