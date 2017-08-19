تفاصيل اليوم الاول من معركة فجر الجرود...

القصف المدفعي كان يهز قرى القاع ورأس بعلبك والفاكهة

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LBCI News Lebanon

كل التطورات الميدانية ليل الجمعة - السبت كانت توحي بأن المعركة ضد تنظيم داعش ستنطلق.

القصف المدفعي كان يهز قرى القاع ورأس بعلبك والفاكهة وظلت وتيرته ترتقع الى حين اعلان قائد الجيش البدء بمعركة فجر الجرود.