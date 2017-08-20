عملية فجر الجرود 20 آب 2017 - 04:54 20/08/2017 04:54:00 بالفيديو - الجيش يدمر تحصينات تنظيم "داعش" في اطار عملية فجر الجرود

سيطرت وحدات الجيش على عدد من المرتفعات في جرود رأس بلعبك

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LBCI News Lebanon

تستمر وحدات الجيش في التقدم وتسيطر على عدد من المرتفعات في جرود رأس بلعبك وتدمر تحصينات تنظيم "داعش" الإرهابي ضمن اطار عملية فجر الجرود. الإعلان