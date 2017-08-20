لا يمكن لدولة أن تستمر بجيشين... جعجع: "فجر الجرود" أسقطت كل حججهم

جعجع شارك في العشاء السنوي لبلدة بقاعكفرا

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LBCI News Lebanon

اكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع انه حين يُفسح للجيش اللبناني المجال فهو قادر على كل شيء، قائلا "إذ لا دولة يمكنها ان تستمر بجيشين، ولا يمكنها ان تقوم اذا لم يكن القرار الاستراتيجي محصوراً داخلها، لقد سقطت كل حججهم"، طالبا من كل القوى السياسية إعادة النظر وأن تلتئم حول المعادلة الذهبية "شعب، دولة وجيش".

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كلام جعجع جاء خلال العشاء السنوي لبلدة بقاعكفرا، الذي دعا جميع اللبنانيين الى إحداث التغيير الذي يرغبون به في الانتخابات النيابية القادمة لأن الحلّ يكمن بين أيديهم، مضيفا "لقد يأس المواطن اللبناني من ان يقوم احد بالاصلاح في هذا البلد ولكن تبيّن اليوم بعد تجربة مدتها بضعة أشهر فقط، أننا تمكنّا من القيام ببعض الاصلاحات بقدر ما أعطانا الناس"، سائلاً: "هل يمكن لأي نائب ان يدخل الى المجلس دون تصويت الناس له؟ لذا يكفي على الناس ان يترجموا رغبتهم في صناديق الاقتراع ليصلوا الى ما يصبون اليه ونتخلص من الوضع الصعب الذي نعيشه".