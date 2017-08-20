الجميل: الجيش قادر على أن يحسم أي معركة يخوضها

إحتفال لإقليم بعبدا الكتائبي في حمانا...

Lebanon, news ,lbci ,أخبار فجر الجرود, راس بعلبك, الجيش اللبناني, لبنان,سامي الجميل,إحتفال لإقليم بعبدا الكتائبي في حمانا...

LBCI News Lebanon

أكد رئيس حزب "الكتائب" اللبنانية النائب سامي الجميل التضامن الكامل مع الجيش اللبناني في المعركة التي يخوضها في الجرود، لافتا الى المستوى العالي في الأداء على صعيد التخطيط والجهوزية والقدرة.

وتوجه النائب الجميل الى المشككين في إحتفال اقامه إقليم بعبدا الكتائبي في حمانا، بالقول: "ها هو جيشنا يخوض المعارك ويقوم بدوره بالكامل ويبرهن أنه قادر على مواجهة كل الأخطار وحسم كل المعارك، وقد أثبت في هذه المعركة وقبلها وسوف يبرهن في المستقبل، أنه سيدافع عن الشعب اللبناني"، مشددا على أن "الجيش قادر على أن يحسم أي معركة يخوضها".