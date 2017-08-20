بالوقائع- قيادة الجيش تشرح نتائج اليوم الثاني لعملية "فجر الجرود"

عقد العقيد فادي ابو عيد، من وزارة الدفاع، مؤتمرا صحافيا عرض فيه لنتائج اليوم الثاني للمعارك التي يخوضها الجيش تحت عنوان "فجر الجرود" ضد مسلحي تنظيم "داعش" الارهابي في منطقة جرود القاع ورأس بعلبك والفاكهة.



وأعلن انه تم اليوم تحرير 30 كيلومترا مربعا اضافة الى 30 كيلومترا مربعا كان قد تم تحريرها أمس، والتي كان قد سبقها في المرحلة التحضيرية لمعركة "فجر الجرود" تحرير 20 كيلومترا مربعا. وقال: "بذلك تكون المساحة التي سيطر عليها الجيش قد بلغت 80 كيلومترا مربعا من اصل 120".



كما أعلن انه تم اليوم تدمير 12 مركزا للارهابيين، تحتوي على مغاور وأنفاق، كما تم ضبط اسلحة وذخائر وتفجير سيارة ودراجة نارية مفخختين كانتا تقلان انتحاريين.



وذكر ان وحدات الجيش تواصل تقدمها تحت غطاء جوي ومدفعي مكثف، كما ان وحدات مختصة تقوم بتنظيف الالغام المزروعة.



وكشف عن استقدام تعزيزات اضافية لحسم المعركة بأسرع وقت ممكن، مؤكدا وجود حالات فرار في صفوف تنظيم داعش ومجددا تشديد قيادة الجيش على وحداتها ضرورة التقيد بالقوانين الدولية.



كما أعلن عن سقوط 3 شهداء للجيش وجريح حالته حرجة.



وأوضح أن المساحة المتبقية من سيطرة داعش تبلغ 40 كيلومترا مربعا.



وكرر نفيه وجود تنسيق مع مع "حزب الله" والجيش السوري.