بالتفاصيل - اليوم الثالث لعملية "فجر الجرود" بدأ...

الجيش يكثف عملياته في الجرود...

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LBCI News Lebanon

يواصل الجيش اللبناني عملية "فجر الجرود" ضد داعش جواً وبراً وفي القصف المدفعي في اليوم الثالث محققا المزيد من التقدم في جرود رأس بعلبك والقاع.

ويكثف الجيش عملياته خصوصا بعد التطورات التي حصلت أمس ومحاولة الانتحاريين الهجوم على مراكزه.

وكان ليل القاع ورأس بعلبك طويلا، فالقصف استمر الى ساعات الفجر، حتى في الصباح الباكر سمعت أصوات مدافع الجيش باتجاه مراكز داعش.

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وبحسب المعلومات، هناك مخاوف من تكرار ما حصل أمس، وأن يكون ما حصل مقدمة لأن مسلحي داعش باتوا محاصرين في اكثر من بقعة.