عملية فجر الجرود
21 آب 2017 - 04:43
21/08/2017 04:43:00
بالصور - الكويخات شيّعت شهيدها عثمان الشديد
عثمان الشديد استشهد خلال معركة "فجر الجرود"...
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LBCI News Lebanon
شيّعت بلدة الكويخات في عكار شهيدها عثمان الشديد الذي استشهد مع اثنين من رفاقه العسكريين في اللواء السادس في معركة "فجر الجرود".
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