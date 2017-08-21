عملية فجر الجرود
21 آب 2017 - 04:43
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بالصور - الكويخات شيّعت شهيدها عثمان الشديد

عثمان الشديد استشهد خلال معركة "فجر الجرود"... Lebanon, news ,lbci ,أخبار داعش, لبنان, فجر الجرود,الجيش اللبناني,عثمان الشديد استشهد خلال معركة "فجر الجرود"...
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بالصور - الكويخات شيّعت شهيدها عثمان الشديد
شيّعت بلدة الكويخات في عكار شهيدها عثمان الشديد الذي استشهد مع اثنين من رفاقه العسكريين في اللواء السادس في معركة "فجر الجرود".
 
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