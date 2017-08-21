عملية فجر الجرود
21 آب 2017 - 05:07
21/08/2017 05:07:00
بالصور - رحلة الشهيد باسم موسى الأخيرة في بلدته برقايل
الرقيب باسم موسى استشهد خلال معركة "فجر الجرود"...
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LBCI News Lebanon
شيّعت بلدة برقايل - عكار الرقيب الشهيد باسم موسى حيث سيقام المأتم بعد صلاة الظهر، ثم يوارى الثرى في جبانة البلدة.
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