عملية فجر الجرود
21 آب 2017 - 05:07
Back

بالصور - رحلة الشهيد باسم موسى الأخيرة في بلدته برقايل

الرقيب باسم موسى استشهد خلال معركة "فجر الجرود"... Lebanon, news ,lbci ,أخبار لبنان, داعش, فجر الجرود,الجيش اللبناني,الرقيب باسم موسى استشهد خلال معركة "فجر الجرود"...
episodes
بالصور - رحلة الشهيد باسم موسى الأخيرة في بلدته برقايل
شيّعت بلدة برقايل - عكار الرقيب الشهيد باسم موسى حيث سيقام المأتم بعد صلاة الظهر، ثم يوارى الثرى في جبانة البلدة.
 
الإعلان
 
 
 
 
 
 
إقرأ أيضاً