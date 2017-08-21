عملية فجر الجرود
21 آب 2017 - 05:44
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السفارة الأميركية: الجيش المدافع الوحيد عن لبنان

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السفارة الأميركية: الجيش المدافع الوحيد عن لبنان
أعربت السفارة الأميركية في بيروت عن فخر الولايات المتحدة بدعم الجيش اللبناني باعتباره المدافع الوحيد عن لبنان وشريك في معركتها المشتركة ضد داعش.
 
وتمنت السفارة الشفاء العاجل والكامل لجرحى معركة "فجر الجرود"، مقدمة تعازيها لعائلات الشهداء.
 
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