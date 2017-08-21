السفارة الأميركية: الجيش المدافع الوحيد عن لبنان

السفارة وجهت تحية للجنود اللبنانيين الذين يعملون على الخطوط الأمامية لنزع داعش

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LBCI News Lebanon

أعربت السفارة الأميركية في بيروت عن فخر الولايات المتحدة بدعم الجيش اللبناني باعتباره المدافع الوحيد عن لبنان وشريك في معركتها المشتركة ضد داعش.

وتمنت السفارة الشفاء العاجل والكامل لجرحى معركة "فجر الجرود"، مقدمة تعازيها لعائلات الشهداء.