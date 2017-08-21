بالفيديو- مشاهد من الميدان لعمليات الجيش في جرود القاع ورأس بعلبك

سير الأعمال القتالية في جرود القاع ورأس بعلبك

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LBCI News Lebanon

يواصل الجيش اللبناني عملية فجر الجرود في يومها الثالث، مستمراً منذ الصباح بتنظيف الممرات والطرقات من العبوات والالغام أمام وحداته لتسهيل سير الأعمال القتالية في جرود القاع ورأس بعلبك.