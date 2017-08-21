عملية فجر الجرود
21 آب 2017 - 09:30
21/08/2017 09:30:45
بالفيديو- مشاهد من الميدان لعمليات الجيش في جرود القاع ورأس بعلبك
سير الأعمال القتالية في جرود القاع ورأس بعلبك
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LBCI News Lebanon
يواصل الجيش اللبناني عملية فجر الجرود في يومها الثالث، مستمراً منذ الصباح بتنظيف الممرات والطرقات من العبوات والالغام أمام وحداته لتسهيل سير الأعمال القتالية في جرود القاع ورأس بعلبك.
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