بالفيديو- الجيش يدخل مغاور داعش وهذا ما وجده!

الجيش يدخل المغاور والخنادق...

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LBCI News Lebanon

وزعت قيادة الجيش شريط فيديو يظهر مغارة كان يحتلها تنظيم داعش.



وتظهر مشاهد في الفيديو لدهاليز من داخل المغارة يقوم الجيش بدخولها واكتشافها بعد تقدمه والسيطرة على العديد من المناطق خلال عملية فجر الجرود.