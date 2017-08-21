عملية فجر الجرود
21 آب 2017 - 17:33
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بالفيديو- الجيش يدخل مغاور داعش وهذا ما وجده!

الجيش يدخل المغاور والخنادق... Lebanon, news ,lbci ,أخبار راس بعلبك, جرود القاع, داعش,الجيش اللبناني,الجيش يدخل المغاور والخنادق...
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وزعت قيادة الجيش شريط فيديو يظهر مغارة كان يحتلها تنظيم داعش.

وتظهر مشاهد في الفيديو لدهاليز من داخل المغارة يقوم الجيش بدخولها واكتشافها بعد تقدمه والسيطرة على العديد من المناطق خلال عملية فجر الجرود.
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