عملية فجر الجرود 22 آب 2017 - 12:13 22/08/2017 12:13:50 مديرية التوجيه في الجيش تشرح تفاصيل المعركة…

فصل مدير التوجيه في الجيش تفاصيل الانجازات في اليوم الرابع

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LBCI News Lebanon

20 كيلومترا مربعا اضيفت الى ال80 الاخرى التي كان يحتلها تنظيم داعش في الجرود اللبنانية اصبحت محررة في اليوم الرابع من معركة فجر الجرود.... الإعلان