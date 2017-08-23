بالصور- الجيش يستحدث طرقات جديدة ويفتش عن الألغام والعبوات

آخر تطورات معركة "فجر الجرود"

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LBCI News Lebanon

تقوم الفرق المختصة في فوج الهندسة في الجيش اللبناني باستحداث طرقات جديدة وأعمال تفتيش في جرود راس بعلبك بحثاً عن الألغام والعبوات والأفخاخ لمعالجتها فوراً.