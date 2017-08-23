عملية فجر الجرود
23 آب 2017 - 05:25
23/08/2017 05:25:48
بالصور- الجيش يستحدث طرقات جديدة ويفتش عن الألغام والعبوات
آخر تطورات معركة "فجر الجرود"
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LBCI News Lebanon
تقوم الفرق المختصة في فوج الهندسة في الجيش اللبناني باستحداث طرقات جديدة وأعمال تفتيش في جرود راس بعلبك بحثاً عن الألغام والعبوات والأفخاخ لمعالجتها فوراً.
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