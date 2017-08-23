عملية فجر الجرود
23 آب 2017 - 05:25
Back

بالصور- الجيش يستحدث طرقات جديدة ويفتش عن الألغام والعبوات

آخر تطورات معركة "فجر الجرود" Lebanon, news ,lbci ,أخبار معركة, داعش, راس بعلبك, فجر الجرود,الجيش,آخر تطورات معركة "فجر الجرود"
episodes
بالصور- الجيش يستحدث طرقات جديدة ويفتش عن الألغام والعبوات
تقوم الفرق المختصة في فوج الهندسة في الجيش اللبناني باستحداث طرقات جديدة وأعمال تفتيش في جرود راس بعلبك بحثاً عن الألغام والعبوات والأفخاخ لمعالجتها فوراً.
 
الإعلان
إقرأ أيضاً