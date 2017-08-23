بالصور- الحريري من راس بعلبك: الانتصار قريب

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أعلن رئيس الحكومة سعد الحريري ان الحكومة تدعم الجيش اللبناني، لافتا الى أن معركة "فجر الجرود" هي معركة وطنية على كل المستوى.وشدد الحريري، خلال تفقده مع قائد الجيش غرفة العمليات في ثكنة فوج حماية الحدود البرية في راس بعلبك ، على ضرورة ان تقوم الدولة بكل المهام الامنية.ولفت الى أن الانتصار قريب والجيش هو من يقرر اعلان الانتصار لأنه يعرف متى تنتهي العملية، مؤكدا أن الجيش نفذ العملية وحده من دون تنسيق مع أحد.واشار الى أن الحكومة ستعمل على تأمين متطلبات الجيش.وردا على سؤال، أوضح الحريري الجيش لم يكن عاجزا عن تحرير جرود عرسال وقال:"كان لنا حسابات سياسية في هذا الموضوع وما يهمنا حماية ارضنا وحدودنا ونحن غير معنيين بالمعارك التي تحصل في الجهة الثانية ".