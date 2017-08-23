صور تودع شهيدها العريف عباس كمال جعفر

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شيع الجيش اللبناني واهالي مدينة صور بمأتم مهيب الشهيد العريف عباس كمال جعفر.وقبيل انطلاق موكب التشييع من امام منزل العائلة ادت فرقة من الجيش التحية وعزفت لحن الموتى، حيث القى ممثل قائد الحيش العماد جوزف عون العميد الركن علي مكي كلمة ذكر في مستهلها بمناقبية الشهيد وتضحياته في خدمة الوطن.وأشار الى ان "المعركة التي يخوضها الجيش اللبناني ضد الإرهاب ستتكلل بالنجاح والإنتصار وهي معركة كل لبنان في وجه عدو عنصري حاقد يستهدف هذا الوطن شعبا وتاريخا وحضارة تماما كما يستهدف الإنسانية جمعاء قتلأ وتدميرا وإنتهاكا للحرمات والمقدسات".بعدها إنطلق موكب التشييع وجاب شوارع المدينة حيث لف النعش بالعلم اللبناني وسط نثر الارز والورود وصولا حتى جبانة الخراب ليوارى في ثراها حيث قلده العميد مكي وساما.