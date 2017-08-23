عملية فجر الجرود
23 آب 2017 - 10:55
23/08/2017 10:55:06
الجيش يستعد للمرحلة النهائية...والحريري يواكب المعركة على الارض
الحكومة تدعم الجيش في كل مهامه
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LBCI News Lebanon
فيما يتحضر الجيش اللبناني للسيطرة على الكيلومترات العشرين الأخيرة من المنطقة التي كان يحتلها تنظيم داعش في جرود رأس بعلبك والقاع والفاكهة انتقل رئيس الحكومة سعد الحريري الى محاور القتال والمناطق التي حررها الجيش في الجرود.
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