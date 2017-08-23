بالفيديو - الحريري تناول الطعام مع الجنود على محاور القتال وهذا ما قاله لهم

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زار الرئيس سعد الحريري ظهر اليوم، غرفة عمليات جبهة جرود رأس بعلبك والقاع في ثكنة فوج الحدود البرية الثاني في رأس بعلبك، حيث كان في استقباله قائد الجيش العماد جوزاف عون وعدد من كبار الضباط وقادة الوحدات الكبرى المشاركة في عملية "فجر الجرود".وقد اطّلع الرئيس الحريري من العماد عون على آخر التطورات العسكرية في المنطقة والتمركز الجديد لوحدات الجيش فيها.وبعد المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس الحريري في الثكنة، انتقل مع قائد الجيش إلى مرتفعات رأس الحمرا في الجرود، حيث عاين محاور القتال والمناطق التي حرّرها الجيش من تنظيم "داعش" الإرهابي، ثم التقى بضباط وعناصر بعض المراكز الميدانية واطلع على أوضاعهم واحتياجاتهم، منوّهاً بجهودهم وتضحياتهم والإنجازات الكبيرة التي حقّقوها في ميدان المعركة ضدّ الإرهاب، مؤكّداً بأنّ هذه الإنجازات ستشكّل محطةً مضيئة في مسيرة الجيش والوطن.الحريري الذي تناول الطعام مع الجنود، توجه بكلمة مهنئا اياهم على الانجاز الذي حققوه.