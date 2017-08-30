قيادة الجيش نعت العريف عارف ديب... اليكم نبذة عن حياة الشهيد

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نعت قيادة الجيش – مديرية التوجيه، العريف عارف ديب الذي استشهد بتاريخ 29/8/2017، متأثراً بجروح كان قد أصيب بها جرّاء انفجار لغمٍ أرضيّ على طريق دوار النجاصة - جرود عرسال بتاريخ 20/8/2017. وفي ما يلي نبذة عن حياة الشهيد:- من مواليد 18/6/1983 – بيت الفقس - الضنية.- تطوّع في الجيش بتاريخ 4/9/2006.- حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات، وتهنئة وزير الداخلية والبلديات مرة واحدة.- الوضع العائلي: متأهل وله ولد واحد.ينقل الجثمان بتاريخ 30/8/2017 الساعة 10.30 من المستشفى الحكومي – طرابلس إلى بلدة بيت الفقس – الضنية، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه بعد صلاة الظهر الساعة 12.30، ويوارى الثرى في جبانة البلدة المذكورة.وتقبل التعازي بعد الدفن ولمدة ثلاثة أيام اعتباراً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 14.00 في منزل والد الشهيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه، ومن الساعة 16.30 ولغاية الساعة 19.00 في قاعة البلدة.