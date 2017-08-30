عملية فجر الجرود
30 آب 2017 - 08:43
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بالصور - كيف استقبلت بلدات عكارية مواكب الجيش العائدة من معركة الجرود؟

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بالصور - كيف استقبلت بلدات عكارية مواكب الجيش العائدة من معركة الجرود؟
استقبلت بلدة الكويخات مواكب الجيش اللبناني العائدة من معركة "فجر الجرود" بنحر الخراف ونثر الارز والورود.

من جهتها، نظمت بلدية القبيات وفعالياتها السياسية والدينية والكشفية استقبالا حاشدا في ساحة البلدة لقيادة وضباط ورتباء وجنود فوج التدخل الاول العائد من البقاع اثر مشاركته في معركة "فجر الجرود" في مواجهة الارهاب.
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وقد اطلقت المفرقعات النارية ورفعت الاعلام اللبنانية واعلام الجيش، ونثر الاهالي الذين تجمعوا في ساحة القبيات وعلى امتداد الطريق الرئيسية في البلدة، الورود والارز واطلقت زغاريد الفرح بانتصار الجيش.
 
 
 
 
 
 
 
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