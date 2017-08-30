عملية فجر الجرود 30 آب 2017 - 12:49 30/08/2017 12:49:45 هكذا استقبل أهالي القاع ورأس بعلبك قوافل الجيش

كان لفوج المجوقل وقفة في رأس بعلبك، حيث إستقبلهم الأهالي بالزغاريد ونثر الأرز والورود

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LBCI News Lebanon





وشارك في الاستقبال رئيس وأعضاء البلدية وفاعليات البلدة والمخاتير وفرق كشفية ورياضية وسط الاهازيج والأسهم النارية والمفرقعات.

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وكان لفوج المجوقل وقفة في رأس بعلبك، حيث إستقبلهم الأهالي بالزغاريد ونثر الأرز والورود، وبالتحية على الإنجاز الذي قاموا به، والإنتصار الذي تحقق على يد الجيش اللبناني. استقبلت بلدة القاع مساء اليوم، قوافل الجيش اللبناني العائدين من معارك "فجر الجرود"، بمشاركة شعبية حاشدة وسط الاحتفالات والإعلام اللبنانية وإعلام الجيش ونثر الارز والورود، في أجواء من الفرح بتحريرهم الأرض وعودة الأمن والاستقرار.وشارك في الاستقبال رئيس وأعضاء البلدية وفاعليات البلدة والمخاتير وفرق كشفية ورياضية وسط الاهازيج والأسهم النارية والمفرقعات.وكان لفوج المجوقل وقفة في رأس بعلبك، حيث إستقبلهم الأهالي بالزغاريد ونثر الأرز والورود، وبالتحية على الإنجاز الذي قاموا به، والإنتصار الذي تحقق على يد الجيش اللبناني.