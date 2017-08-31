وحدها الحقيقة تحرر... عون: لإجراء تحقيق يحدد المسؤوليات في ما طال قوانا المسلحة

طالب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من السلطات المختصة إجراء التحقيق لتحديد المسؤوليات في ما طال قوانا المسلحة، احتراما للحقيقة وللشهداء وأهلهم ولئلا يتهم بريء أو يبرأ مذنب، قائلا "وحدها الحقيقة تحرر".
وبمناسبة عيد الأضحى، شدد عون على ان انتصار لبنان على الإرهاب يجسد معنى الأضحى، لافتا الى ان الأضحى يعلّمنا أن هناك قيماً مطلقة تستحق التضحية من أجلها وأولها الحرية، وأن التضحية هي قرار ذاتي.
وفي الذكرى 97 لإعلان لبنان الكبير، اكد الرئيس أن لبنان كان وسيبقى كبيراً، ليس بمساحته أو عدد سكانه إنما بقيمه ورسالته والتضحيات التي تقدم من أجله.