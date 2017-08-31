وحدها الحقيقة تحرر... عون: لإجراء تحقيق يحدد المسؤوليات في ما طال قوانا المسلحة

شدد عون على ان انتصار لبنان على الإرهاب يجسد معنى الأضحى

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LBCI News Lebanon

طالب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من السلطات المختصة إجراء التحقيق لتحديد المسؤوليات في ما طال قوانا المسلحة، احتراما للحقيقة وللشهداء وأهلهم ولئلا يتهم بريء أو يبرأ مذنب، قائلا "وحدها الحقيقة تحرر".

وبمناسبة عيد الأضحى، شدد عون على ان انتصار لبنان على الإرهاب يجسد معنى الأضحى، لافتا الى ان الأضحى يعلّمنا أن هناك قيماً مطلقة تستحق التضحية من أجلها وأولها الحرية، وأن التضحية هي قرار ذاتي.

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وفي الذكرى 97 لإعلان لبنان الكبير، اكد الرئيس أن لبنان كان وسيبقى كبيراً، ليس بمساحته أو عدد سكانه إنما بقيمه ورسالته والتضحيات التي تقدم من أجله.