عملية فجر الجرود
16 أيلول 2017 - 03:12
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بالصور والفيديو - احتفال تكريمي لوحدات "فجر الجرود" في قاعدة رياق الجوية

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بالصور والفيديو - احتفال تكريمي لوحدات &quot;فجر الجرود&quot; في قاعدة رياق الجوية
أقيم إحتفال تكريمي في قاعدة رياق الجوية للوحدات التي شاركت في عملية "فجر الجرود" برئاسة قائد الجيش العماد جوزيف عون.
 
وحضر الاحتفال جرحى الجيش وأهالي الشهداء، واللافت غياب أي وجود سياسي، باعتباره احتفال عكسري بامتياز.  
 
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