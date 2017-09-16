بالصور والفيديو - احتفال تكريمي لوحدات "فجر الجرود" في قاعدة رياق الجوية

احتفال تكريمي لوحدات "فجر الجرود" في قاعدة رياق الجوية

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LBCI News Lebanon

أقيم إحتفال تكريمي في قاعدة رياق الجوية للوحدات التي شاركت في عملية "فجر الجرود" برئاسة قائد الجيش العماد جوزيف عون.

وحضر الاحتفال جرحى الجيش وأهالي الشهداء، واللافت غياب أي وجود سياسي، باعتباره احتفال عكسري بامتياز.