كنعان يكشف عن تحايل وتنفيعات في مسألة التعاقد

وبالنسبة للمدارس المجانية هذا ما أكده كنعان!

Lebanon, news ,lbci ,أخبار وزارة التربية, المدارس المجانية,ابراهيم كنعان,وبالنسبة للمدارس المجانية هذا ما أكده كنعان!

LBCI News Lebanon

اقرت لجنة المال والموازنة موازنة وزارة التربية طالب ايضاحات حول تمويل مؤسسات لا تبغى الربح وعلى المكافآت والتعاقد مع الـUNDPK مؤكدا "يجب تحديد فترة زمنية لعبور المرحلة الانتقالية المرتبطة بالـUNDP ويجب ان ننتهي من الموقت."

الإعلان

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية







وأعلن النائب ابراهيم كنعان أن "تقارير وزارة التنمية الادارية يجب ان لا تبقى في الادراج وطلبنا تقريرا لكيفية تطوير الملاك الرسمي الذي ليس تنفيعة"، وأعلن أن التعاقد خارج اطار مجلس الخدمة المدنية بات بمثابة التحايل الذي تدخل معه التنفيعات.وعن المدارس المجانية، كشف كنعان عن متأخرات منذ ٤ سنوات وينتظر تقريرا مفصلا حول المدارس والطلاب والتأخير الحاصل، قائلا "نريد معرفة قدرة الدولة المسؤولة عن طلابها على تقديم التعليم المجاني."