كنعان يكشف عن تحايل وتنفيعات في مسألة التعاقد

اقرت لجنة المال والموازنة موازنة وزارة التربية طالب ايضاحات حول تمويل مؤسسات لا تبغى الربح وعلى المكافآت والتعاقد مع الـUNDPK مؤكدا "يجب تحديد فترة زمنية لعبور المرحلة الانتقالية المرتبطة بالـUNDP ويجب ان ننتهي من الموقت."
وأعلن النائب ابراهيم كنعان أن "تقارير وزارة التنمية الادارية يجب ان لا تبقى في الادراج وطلبنا تقريرا لكيفية تطوير الملاك الرسمي الذي ليس تنفيعة"، وأعلن أن التعاقد خارج اطار مجلس الخدمة المدنية بات بمثابة التحايل الذي تدخل معه التنفيعات.
وعن المدارس المجانية، كشف كنعان عن متأخرات منذ ٤ سنوات وينتظر تقريرا مفصلا حول المدارس والطلاب والتأخير الحاصل، قائلا "نريد معرفة قدرة الدولة المسؤولة عن طلابها على تقديم التعليم المجاني."
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