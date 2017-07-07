بنك بيروت ضمن أفضل 100 شركة في العالم العربي

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برز بنك بيروت، إلى جانب 3 مصارف لبنانية أخرى، على لائحة مجلة فوربس للشرق الأوسط لأكبر 100 شركة في العالم العربي لعام 2017.وقد صنّفت فوربس الشركات وفق 4 مقاييس، هي: القيمة السوقية، مجموع الموجودات، الأرباح الصافية ومجموع المبيعات.وحلّ بنك بيروت في المرتبة 78، متقدّمًا 10 مراتب منذ العام الماضي.وقد حقّق المصرف مبيعات بقيمة 900 مليون دولار، فيما قاربت أرباحه الصافية الـ200 مليون دولار، أصوله الـ17.1 مليار دولار، ووصلت قيمته السوقية الى ما يقارب المليار دولار.