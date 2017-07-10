شركة هندية ستشارك في مزاد للتنقيب عن النفط في المياه اللبنانية

أعلنت وزارة النفط الهندية اليوم الاثنين إن شركة الطاقة الهندية أو.إن.جي.سي فيديش ستشارك في مزاد مقبل للتنقيب عن حقول غاز وتطويرها قبالة سواحل لبنان.
و"أو.إن.جي.سي فيديش" ذراع الاستثمار الخارجي لشركة النفط والغاز الطبيعي أكبر شركة تنقيب في الهند ضمن عدة شركات مؤهلة مسبقا للمشاركة في عطاءات تراخيص التنقيب والإنتاج البحري.
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