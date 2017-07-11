رياض سلامة: الليرة مستقرة ولا خوف على لبنان

مددنا القروض المدعومة 19 عاما للحفاظ على مؤسساتنا

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LBCI News Lebanon

أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن "الليرة مستقرة وستبقى كذلك، والاستقرار يعزز الثقة بالاقتصاد ويعزز القدرة الشرائية".



وقال في انطلاق المنتدى اللبناني للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في البيال :"مددنا القروض المدعومة 19 عاما للحفاظ على مؤسساتنا التي تمر في ظروف مالية نعتبرها ظرفية"، معتبرا أن "لبنان يتمتع بطاقة بشرية قادرة وهي ثروة لذا لا خوف عليه".

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