بعد عملية استغرقت عامين... لبنان عضوا في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير

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أعلن البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير أن لبنان استكمل عضويته في البنك بعد عملية استغرقت عامين تقريبا.وتقدم لبنان بطلب للحصول على عضوية البنك في تموز 2015 قائلا إن دعم البنك سيساهم في تعزيز النمو المستدام للبلاد وتقوية اقتصادها.وأكد البنك أنه تلقى بريدا إلكترونيا من لبنان يفيد بأن الخطوات الرسمية اكتملت حاليا.ويعني هذا أن البنك بمقدوره بدء الإقراض والعمل في البلاد في غضون شهر تقريبا فور حصوله على نسخة مكتوبة من وثائق العضوية وموافقة الحكومات المساهمة فيه على الخطوة القادمة كي تصبح لبنان "دولة عمليات".