اقتصاد
26 تموز 2017 - 01:08
Back

ارتفاع في أسعار المحروقات

أسعار المحروقات الاربعاء 26 تمو... Lebanon, news ,lbci ,أخبار ارتفاع,أسعار المحروقات, أسعار المحروقات الاربعاء 26 تمو...
episodes
ارتفاع في أسعار المحروقات
سجلت اسعار المحروقات الاربعاء 26 تموز ارتفاعا في  سعر صفيحة البنزين 95 و 98 أوكتان والديزل 300 ليرة والمازوت وقارورة الغاز 200 ليرة واستقر سعر صفيحة الكاز. 

وبحسب جدول الأسعار الصادر عن وزارة الطاقة، حددت الأسعار كالتالي:
 
- بنزين 98 أوكتان: 23000 ليرة
- بنزين 95 أوكتان: 22400 ليرة
الإعلان

- مازوت: 13700 ليرة
- الديزل: 14100 ليرة
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


إقرأ أيضاً