ارتفاع في أسعار المحروقات

سجلت اسعار المحروقات الاربعاء 26 تموز ارتفاعا في سعر صفيحة البنزين 95 و 98 أوكتان والديزل 300 ليرة والمازوت وقارورة الغاز 200 ليرة واستقر سعر صفيحة الكاز.
وبحسب جدول الأسعار الصادر عن وزارة الطاقة، حددت الأسعار كالتالي:
- بنزين 98 أوكتان: 23000 ليرة
- بنزين 95 أوكتان: 22400 ليرة
- مازوت: 13700 ليرة
- الديزل: 14100 ليرة
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