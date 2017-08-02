ارتفاع جديد في أسعار المحروقات

سجلت أسعار المحروقات الاربعاء 2 آب ارتفاعا في سعر صفيحة البنزين 95 و 98 أوكتان والديزل والمازوت وقارورة الغاز 300 ليرة فيما استقرت سعر صفيحة الكاز.
وبحسب جدول الأسعار الصادر عن وزارة الطاقة، حددت الأسعار كالتالي:
- بنزين 98 أوكتان: 23300 ليرة
- بنزين 95 أوكتان: 22700 ليرة
- مازوت: 14000 ليرة
- الديزل: 14200 ليرة
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