اسعار المحروقات...ارتفاع مستمر

سجلت اسعار المحروقات ارتفاعا، فازداد سعر صفيحة البنزين الـ 95 اوكتان 200 ليرة اما الـ98 اوكتان فارتفع 100 ليرة. كما ارتفع سعر الديزل والمازوت 100 ليرة.أما سعر قارورة الغاز فارتفع 400 ليرة.
وبحسب جدول الاسعار الصادر عن وزارة الطاقة حددت الاسعار كالتالي:
بنزين 98 اوكتان: 23800 ليرة
بنزين 95 اوكتان: 23200 ليرة
ديزل: 14800 ليرة
مازوت: 14500 ليرة
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