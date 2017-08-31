رئيس المطار: الحركة الاستثنائية هذا الموسم تزامنت مع موسم الحج

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أكد رئيس مطار رفيق الحريري الدولي فادي الحسن، أن "الحركة الاستثنائية التي شهدها مطار رفيق الحريري الدولي هذا الموسم تزامنت مع موسم الحج الذي تزامن أيضا في عز موسم الذروة".وأشار في حديث الى "الوكالة الوطنية للاعلام" الى أن آخر رحلة للحج كانت بتاريخ الثامن والعشرين من شهر آب لهذا العام. وأضاف أنه بتاريخ الخامس عشر من شهر أيلول القادم يكون موسم الذروة قد انتهى. "تجدر الإشارة إلى أنه حتى تاريخ 31 والثلاثين من شهر آب وصل عدد المسافرين من وإلى المطار مليون وسبعون الف راكب. في حين كان العدد في الثلاثين من هذا الشهر مليون وثلاثون الف.