المساعد السابق لوزير الخزانة الأميركية في فريق عمل بنك سوسيته جنرال في لبنان

الإعلان

اعلن "بنك سوسيته جنرال في لبنان" انضمام المساعد السابق لوزير الخزانة الأميركية لشؤون تمويل الإرهاب دانيال غلايزر ككبير مستشاري رئيس مجلس الادارة والمدير العام لبنك سوسيته جنرال في لبنان، أنطون الصحناوي، وسيضع غلايزر بتصرّف فريق عمل SGBL أكثر من 20 عاماً من الخبرة لدى وزارة الخزانة الأميركيّة.وأكد الصحناوي أن " SGBL سيستفيد من خلفيّة غلايزر العميقة وخبرته الكبيرة في حماية الأنظمة الماليّة من أي إنتهاك وسيضيف قيمة كبيرة لفريق عمل المصرف من خلال المساهمة في تعزيز معايير الشفافيّة الماليّة، وتمكين بنك سوسيته جنرال في لبنان وشركاته التابعة مواصلة النمو في جميع خطوط عملها محلياً ودولياً".من جهته، اشار غلايزر الى "أن المصارف على الخطوط الأماميّة في الحرب العالميّة ضد التمويل غير المشروع وفي الجهود الرامية إلى تعزيز النظام المالي العالمي ضدّ أي إنتهاك"، لافتا الى أنه يتطلّع إلى "العمل مع فريق بنك سوسيته جنرال في لبنان في مشاريعه الطموحة للتوسع دوليّاً وفي مساعدته في المحافظة على معاييره العالية في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب".اشارة الى أن غلايزر قام بوضع وتنسيق سياسات واستراتيجيّات لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.كما ترأّس غلايزر، بين العامين 2001 و2011، الوفد الأميركي لمجموعة العمل المالي (FATF/GAFI).