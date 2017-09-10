حسن فضل الله: هناك ضرائب محقة فرضت سنصر عليها

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أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله "أن الصراخ الإسرائيلي الذي نسمعه في هذه الأيام، ما هو إلا دليل على عجزه، وأيا تكن الاستعدادات من قبله، فإن المقاومة جاهزة لتحمي بلدها."وشدد خلال رعايته حفل تكريم الناجحين في الشهادات الرسمية في بلدة عيترون الجنوبية، على "أن سلسلة الرتب والرواتب هي حق للقطاع العام والموظفين في الدولة اللبنانية، وهي متأخرة منذ سنوات، ولكنها أقرت بقانون أشبع درسا وتمحيصا، كما وأقر إلى جانبها قانون آخر له علاقة بالضرائب التي لم نوافق نحن على جزء منها، والتي قد تطال بعض الشرائح الشعبية، ولكن هناك ضرائب أساسية تفرض لأول مرة في تاريخ لبنان على البنوك والشركات الكبرى المالية، وما يتعلق بالأملاك البحرية التي وضع آخرون يدهم عليها واستثمروها وجنوا منها ملايين الدولارات"، مشيرا إلى "أن هذه الضرائب استثارت بعض أصحاب المصالح الذين مارسوا تضليلا وتشويها في ما يتعلق بها، لا سيما وأنه لأول مرة تمد الدولة اللبنانية من خلال الكتل النيابية الأساسية التي مضت في هذا المشروع ونحن منها إلى المكان الصحيح، وتواجه حراس رؤوس الأموال والشركات المالية الكبرى، وذلك للحصول على تمويل للخزينة، ومنها السلسلة".ورأى فضل الله أنه "يجب على الحكومة والهيئات الرقابية ومصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد ووزارة التربية والمؤسسات المعنية ان تلزم التجار والمدارس بعدم رفع الأقساط."