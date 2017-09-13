اسعار المحروقات...ارتفاع مستمر

سجلت اسعار المحروقات ارتفاعا جديدا، فارتفع سعر صفيحة البنزين الـ 95 أوكتان 200 ليرة والـ 98 اوكتان 300 ليرة فيما ارتفع سعر الغاز 100 ليرة وسعر المازوت 200 ليرة.
وبحسب جدول الاسعار الصادر عن وزارة الطاقة، حددت الاسعار كالتالي:
بنزين 98 اوكتان: 24500 ليرة
بنزين 95 اوكتان: 23800 ليرة
ديزل: 15100 ليرة
مازوت: 14800 ليرة
الغاز: 14800 ليرة
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