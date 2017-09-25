وزارة المال حضّرت جداول دفع الرواتب وفق السلسلة الجديدة

وزير المال سيؤكد على هذا الامر في جلسة الحكومة غدا

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LBCI News Lebanon

أعلن وزير المال علي حسن خليل أن الوزارة حضّرت جداول دفع الرواتب وفق السلسلة الجديدة التزاماً منها بالقانون النافذ، وأنه سيؤكد على هذا الأمر في جلسة مجلس الوزراء غداً.

من جهة أخرى، أنجز وزير المال التعديلات المتعلقة بالضرائب التي أشار اليها قرار المجلس الدستوري تمهيداً لإقرارها وفق الاصول، بحسب بيان المكتب الاعلامي للوزير.

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