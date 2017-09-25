ما الذي سيتم افتتاحه يوم ميلاد الشهيد رفيق الحريري؟

اعلن رئيس مجلس ادارة طيران الشرق الاوسط محمد الحوت عن دعوة الرئيس سعد الحريري لرعاية افتتاح اكاديمية بيروت للطيران ومركز طيران الشرق الاوسط للتدريب في مطار رفيق الحريري الدولي والذي يعتبر من اهم مراكز التدريب العالمية، واستغرق العمل عليه سنوات طويلة.
وجرى اختيار تاريخ الافتتاح في الاول من تشرين الثاني والذي يصادف يوم ميلاد الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
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