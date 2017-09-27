هذا ما وصل اليه سعر البنزين...

سجلت اسعار المحروقات، هذا الاسبوع، ارتفاعا جديدا، فارتفع سعر صفيحتي البنزين الـ 95 أوكتان والـ 98 اوكتان 200 ليرة . كما ارتفع سعر المازوت والديزل 300 ليرة.
وبحسب جدول الاسعار الصادر عن وزارة الطاقة، حددت الاسعار كالتالي:
بنزين 98 اوكتان: 24900 ليرة
بنزين 95 اوكتان: 24300 ليرة
ديزل: 15700 ليرة
مازوت: 15500 ليرة
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