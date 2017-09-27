اقتصاد
27 أيلول 2017 - 01:07
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هذا ما وصل اليه سعر البنزين...

ارتفاع اسعار المحروقات Lebanon, news ,lbci ,أخبار مازوت,بنزين,ارتفاع اسعار المحروقات
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هذا ما وصل اليه سعر البنزين...
سجلت اسعار المحروقات، هذا الاسبوع، ارتفاعا جديدا، فارتفع سعر صفيحتي البنزين الـ  95 أوكتان والـ 98 اوكتان 200 ليرة . كما ارتفع سعر  المازوت والديزل  300 ليرة. 
 
وبحسب جدول الاسعار الصادر عن وزارة الطاقة، حددت الاسعار كالتالي:
 
بنزين 98 اوكتان: 24900 ليرة
 
بنزين 95 اوكتان: 24300 ليرة
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ديزل: 15700 ليرة 
 
مازوت: 15500 ليرة
 
 
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