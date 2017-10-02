كيف تطوّرت المبيعات اللبنانية في النصف الأول من العام 2017؟

تقرير عن تطور مبيعات التجزئة – مؤشرات النصف الاول من العام 2017

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LBCI News Lebanon

أظهرت احصاءات الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز (الفرانشايز) ان الاقتصاد اللبناني يتأرجح على حدود الامل، فيما شهدت بعض المؤشرات تحسنا خجولا مقارنة مع آخر ستة اشهر من العام 2016، وبعضها شهد تراجعا يضاف الى التراكمات السلبية للسنوات الماضية، ومنذ العام 2012 تحديدا.

وبحسب تقرير"تطور مبيعات التجزئة – مؤشرات النصف الاول من العام 2017"، الذي تعدته الجمعية بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، بيّنت الاحصاءات ان الاقتصاد اللبناني يراوح مكانه، ولا يملك القوة اللازمة لدفع عجلة النمو. وبحسب الجمعية، ان اتخاذ القرار في الوقت المناسب، والتنفيذ بالسرعة الممكنة، هما شرط من شروط النجاح، وخاصة في ما يتعلق بمصير الاقتصاد والاستقرار الاجتماعي.

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وبالتفاصيل، بقي اجمالي مبيعات التجزئة منَ السلعِ والخدمات الاستهلاكية بهامش 13.93 بالمئة ما دونَ مستواهُ في سنة الأساس 2012. كما تراجع مؤشر مبياعات الكماليات في النصف الأول من العام 2017 بنسبة 10.08 بالمئة عن مستواه في الفترة ذاتها من العام 2016. كما تدنّى هذا المؤشر عن مستواه في سنة الأساس بهامش قياسي بلغ 52.15 بالمئة.

وفي النصف الأول من العام 2017، تراجع مؤشر مبياعات الخدمات السياحية بنسبة قياسية بلغت 11.7 بالمئة مقارنة بمستواه في النصف الأول من العام 2016.

وعلى الصعيد الايجابي نسبيا، إرتفعت مبيعات فئات من تجارة التجزئة بنسب معتدلة في النصف الأول من العام 2017 مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2016.